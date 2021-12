Comment Arquus modernise son usine de Limoges... sans robots

En haut de cette pente dont l’inclinaison tutoie les 50°, les secousses sont intenses. En contrebas, entre bain de boue, descente abrupte et passage sur des troncs d’arbres, mieux vaut aussi se cramponner. « Ça ne boit pas souvent, c’est rustique et ça passe partout… C’est exactement comme un dromadaire », s’amuse Frédéric, le démonstrateur qui semble s’amuser comme un enfant sur ce terrain accidenté. Pas de camélidés en vue pour autant sur ces abords de la Vienne, mais des véhicules militaires blindés mis à rude épreuve : un Sherpa couleur sable et un Bastion vert Otan, deux imposants engins d’environ six mètres de longueur, massifs mais véloces. Vitrage blindé, tourelle sur le toit, masse d’environ 10 tonnes, confort spartiate…