C’est l’histoire de salariés qui travaillent ensemble, mais ne se connaissent pas encore. Début avril, Aptar rassemblait pour la première fois ses employés – plus de 450 – répartis sur la communauté d’agglomération d’Oyonnax (Ain). Une sorte d’avant-goût du projet mené par le plasturgiste spécialisé dans l’emballage pour l’hygiène-beauté. Avec une mise en service prévue pour le printemps 2023, l’entreprise réunira l’ensemble de ses activités de la Plastics vallée au sein d’une seule et même usine : Be One.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]