Comment Alstom peut atténuer l’impact du conflit ukrainien à Belfort

Les salariés d’Alstom Belfort ne veulent pas revivre le cauchemar de 2016, quand la direction envisageait de fermer l’usine. Alors qu’un accord avait été trouvé avec UZ, l’exploitant du réseau ferroviaire ukrainien, pour la livraison de 130 locomotives doubles pour un montant de 880 millions d’euros – sans compter la maintenance – la guerre déclenchée par la Russie va repousser la signature du contrat qui devait avoir lieu d’ici le 31 mars.

Trente personnes travaillaient déjà sur ce projet et le groupe français prévoyait d’embaucher une trentaine de personnes en production. Ce contrat garantissait 120 emplois sur huit ans. Pour l’instant, la direction a suspendu le développement du projet et gelé les recrutements. Selon une source proche du dossier, la direction ne souhaite pas se précipiter. En effet, cela dépend en partie de la durée du conflit et de l’avenir du pays.

Deux scénarios à l'étude

