Comment Albal introduit la réutilisation dans les emballages ménagers

« Préserver la fraîcheur des aliments de manière responsable » : tel est le nouveau mantra d’Albal, la marque d’emballages ménagers alimentaires de l’allemand Melitta. Proposée il y a un an, la première solution « répondant à la fois à des enjeux pratiques et responsables » amplifiait la tendance des films à la cire d’abeille. Albal y ajoute des couvre-plats en silicone. Annoncés « extensibles et résistants », ils peuvent supporter une plage de température de – 40 à 200 °C, passer ainsi au congélateur comme au four à micro-ondes et être nettoyés au lave-vaisselle. Disponibles dans deux formats, S et M/L, et cinq diamètres, de 5 à 20 cm, ils permettent de couvrir des bols, des assiettes et des saladiers.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]