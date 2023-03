Comment Airbus Helicopters va former 10 000 personnes à la sécurité aérienne en Provence

Inauguré le 30 mars sur son site de Marignane (Bouches-du-Rhône), l’Aviation Safety Centre d’Airbus Helicopters se situe dans un bâtiment de 150 m². Il s’inscrit dans le cadre d’un projet financé avec l’appui de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Gifas. D’ici fin 2025, il doit recevoir, par groupes de 10 à 12 personnes, 10 000 salariés, apprentis, fournisseurs, sous-traitants, clients, afin de les former dans quatre domaines de la sécurité aérienne : les accidents aériens, les facteurs organisationnels et humains, les FOD (corps étrangers susceptibles d’engendrer des dommages) et la gestion des risques. Chaque espace combine des écrans pour la diffusion de vidéos ou la réalisation d’exercices interactifs et des panneaux explicatifs sur les enjeux d’exemplarité dans le comportement. «La sécurité aérienne est l’affaire de chacun, quel que soit son rôle et son niveau de responsabilité dans l’entreprise. Compte tenu de la dimension internationale du groupe, les séances d’environ 2h, animées par un formateur, seront proposées en quatre langues : français, anglais, allemand et espagnol» indique Florence Verlut, vice-présidente exécutive Aviation Safety & Quality d’Airbus Helicopters.

