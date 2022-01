Comment Airbus Helicopters s’est refait une santé en 2021 après la crise du Covid

Enfin le bout du tunnel pour Airbus Helicopters? L’industriel a en tout cas renoué de belle manière avec la croissance en 2021, aussi bien en termes de commandes que de livraisons. «2020 a marqué un point bas. L’année 2021 marque un tournant et nous avons vu les premiers signes d’une reprise», veut croire Brunon Even, le PDG du fabricant d’hélicoptères. Le dirigeant s’exprimait le 26 janvier a l’occasion de la présentation à la presse du bilan opérationnel 2021 de sa société. La performance est d’autant plus appréciable que le groupe avait enregistré en 2020 une baisse historique de ses livraisons du fait de l’impact économique de la pandémie de Covid-19.