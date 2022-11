Comment 750 PME et ETI vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement en cybersécurité en 2023

La France continue de déployer sa stratégie nationale en cybersécurité. Dans le cadre de ce plan, annoncé en février 2021 par Emmanuel Macron, un nouveau volet doté de 30 millions d’euros va être lancé en 2023, a annoncé mercredi 16 novembre le ministre délégué à la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, lors de sa venue à la semaine européenne de la cybersécurité, à Rennes.

Ce nouveau volet comprend un ensemble de mesures spécifiquement dédiées aux PME et ETI, les plus visées en matière d’attaques aux rançongiciels d’après l’Anssi. Pour élever leur niveau en cybersécurité, le gouvernement prévoit trois actions: une campagne de communication pour promouvoir le site cybermalveillance.gouv.fr, dispositif national d'assistance aux victimes de cyberattaques qui souffre d’un déficit de notoriété; la création d’un service en ligne d’autodiagnostic gratuit pour permettre à chaque entreprise de mieux connaître son niveau en cybersécurité et les premières mesures à enclencher; et enfin le lancement d’un «bouclier cyber» qui ciblera 750 PME et ETI.

Viser les secteurs de la directive européenne NIS2

