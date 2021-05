Comment 43 patrons français ont vécu la crise inédite du printemps 2020

15 jours gratuits et sans engagement

Pour l’histoire, les dirigeants de 43 entreprises ont accepté de témoigner sur la façon dont ils ont vécu la crise sanitaire de 2020. De l’histoire immédiate, avant que les souvenirs ne s’envolent. «Il est important de se rappeler ce qu’on vient de vivre au moment où on vient de le vivre. Plus tard, on oubliera», éclaire Florent Menegaux, président de Michelin, qui a accepté de répondre aux questions de Perles d’histoire, société spécialisée dans l’histoire des entreprises.