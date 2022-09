Commande de 102 tram-trains pour CAF, réacteurs nucléaires d'EDF à l'arrêt, gratte-ciel circulaire à Dubaï... Les cinq articles les plus lus de la semaine

1 - Le constructeur ferroviaire CAF décroche sa plus grosse commande de l'année 2022

Le constructeur ibérique de matériel ferroviaire CAF vient de remporter son plus gros contrat de l’année avec une commande de 102 tram-trains pour la ville de Boston aux Etats-Unis.

2 - Comment EDF espère régler son problème de corrosion dans les réacteurs nucléaires avant l'hiver

Alors que 31 des 56 réacteurs nucléaires d’EDF sont à l’arrêt pour maintenance ou pour des problèmes de fissures, l’électricien national assure qu’il va tous les redémarrer pour l'hiver. Un gros défi industriel.

3 - [L'industrie c'est fou] Un gratte-ciel circulaire de 3 kilomètres de long autour du Burj Khalifa

Un cabinet d'architecte émirati envisage de faire construire une métropole tout autour du plus haut bâtiment de la planète, le Burj Khalifa. Située à 550 mètres du sol, cette structure composée de deux anneaux géants interconnectés abriterait de luxueux appartements, des bureaux et un immense jardin.

4 - Pourquoi ArcelorMittal active le chômage partiel en France et en Allemagne

En plus de l’arrêt de deux équipements en Allemagne et d’un en Espagne, ArcelorMittal annonce des mesures de réduction de la production d’acier plat sur Dunkerque et Florange, et ralentit l'activité à Fos-sur-Mer. L’envolée des prix de l’énergie n’est pas la principale cause.

5 - [Carte] Dans quel état se trouve actuellement le parc nucléaire français?

L’hiver qui s’annonce va mettre à rude épreuve le système électrique français. Pour éviter le black-out, le bon fonctionnement du parc nucléaire hexagonal sera déterminant. Au 8 septembre, seuls 27 réacteurs sur 56 produisent de l’électricité. Plusieurs d’entre eux ne pourront pas redémarrer tout de suite.