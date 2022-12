Combustibles : Chimirec ouvre une usine de CSR dans le Gard

Le groupe français Chimirec, spécialisé dans la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets, a inauguré sa nouvelle unité de préparation de combustibles solides de recyclage (CSR) sur son site de Socodeli Beaucaire, dans le Gard, qui a généré huit embauches.

Dotée d’équipements de pointe, de deux fosses pour la réception et le stockage des déchets, de deux broyeurs, de trois électroaimants et trois cribles, cette usine permettra de valoriser jusqu’à 65 000 tonnes de déchets non dangereux par an.

La nouvelle chaîne s’étend sur une surface de 2 400 m² et son process permet une valorisation à 100 % de déchets, notamment d’ameublement ou du BTP. Ils sont sélectionnés par les chimistes, puis préparés (broyage, criblage, tri des métaux, etc.) et transformés en CSR. Celui-ci sera livré comme combustible alternatif aux énergies fossiles (1 tonne de CSR équivaut à une ½ tonne de pétrole) dans des cimenteries françaises, tandis que le bois et le fer seront recyclés chez les panneautiers et les aciéristes.

Par ailleurs, Chimirec a investi près d’1 M€ pour assurer la sécurité de l’activité CSR, protégée par des systèmes de détection et de double protection incendie et poussières. Chimirec Socodeli Beaucaire (13 M€ de chiffre d’affaires en 2021) s’était déjà équipé en 2021 d’une chaîne de fabrication de CSR. Tony Laurent, directeur régional au sein de Chimirec, a déclaré en ce sens : « En 2022, les besoins en énergie et le respect de l’environnement sont devenus encore plus une évidence. Notre engagement s’inscrit dans une démarche de développement durable forte, qui se traduit aussi par l’acquisition de nouveaux équipements de pointe. Ainsi, nous sommes en capacité de répondre aux besoins de nos clients tout en leur apportant des solutions de valorisation matière et énergie en circuit court. De plus, la proximité géographique avec nos clients permet de maintenir un bilan carbone très bas ».

Le groupe Chimirec (205 M€ de chiffre d’affaires en 2021, 1 250 collaborateurs), qui s’inscrit dans une démarche globale de développement durable, est triplement certifié, avec la certification Qualité-Sécurité-Environnement : ISO 9001 pour la qualité, OHSAS 18001 pour la sécurité, et ISO 14001 pour l’environnement.