«Combien faut-il de morts au travail pour qu’on s’y intéresse ?» s’insurge Matthieu Lépine

L’Usine Nouvelle - Depuis 2019, vous recensez sur Twitter les morts au travail. En quoi l’accident qui a causé le décès de Tom Le Duault est-il emblématique de ce que vous documentez ?

Matthieu Lépine : On retrouve dans la mort de Tom Le Duault les différents éléments de beaucoup d’affaires. La victime est jeune, inexpérimentée dans le domaine où elle intervient, en contrat précaire… Tom est un étudiant en BTS technico-commercial qui travaille pendant ses vacances ! Il s’est retrouvé à utiliser seul une machine pour laquelle il n’a pas été formé. Je constate d’ailleurs de plus en plus souvent que les victimes sont seules au moment où elles trouvent la mort. C’est inquiétant… Un collègue peut mettre en garde contre une situation dangereuse, intervenir rapidement, appeler des secours. Le collectif est important, et pourtant il se réduit.

Quels sont les profils des victimes ?

Les plus impactés sont les jeunes, les intérimaires et les salariés des sous-traitants. Leurs points communs ? L’inexpérience et le manque de temps d’adaptation à un environnement de travail inconnu : le jeune démarre, l’intérimaire change régulièrement de travail, le sous-traitant vient sur un lieu qu’il ne connaît pas. Or l’employeur leur demande d’être immédiatement opérationnels, ce qui n’est pas possible quand on ne connaît pas les lieux, les machines, les collègues. On ne prend pas le temps de l’adaptation.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]