Combien Engie pourrait-il vendre sa spin-off services multitechniques Equans (ex-Bright) ?

Engie a trouvé un nom pour sa spin-off de services multi-techniques, connue depuis un an sous le nom de Bright. Il a été dévoilé en interne le 29 juin et publiquement par Catherine MacGregor, la directrice générale du groupe, le lendemain, lors d'une audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Cette entité, pour laquelle Engie va chercher un nouvel actionnaire s'appelle désormais Equans. Elle rassemble 74000 personnes dans 17 pays et affiche un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros.

Reprise par un concurrent ou un fonds d'investissement

L'énergéticien français se donne jusqu'à la fin de l'année pour sélectionner un repreneur et signer un accord en vue de lui céder une majorité du capital de cette société, ont précisé des sources à Reuters. Un calendrier, ainsi que des documents d'informations devraient être envoyés aux potentiels acheteurs, parmi lesquels figurent notamment les concurrents SPIE et Bouygues, dans la première quinzaine de juillet, ont affirmé trois sources.

Equans pourrait également intéresser de nombreux fonds d'investissement, parmi lesquels PAI Partners, Bain Capital, CVC, EQT ou encore Apollo Capital Management, selon plusieurs sources bancaires.

Spie et Bouygues, n'ont pas souhaité faire de commentaire. Les fonds n'ont pas souhaité faire de commentaire ou n'étaient pas joignables dans l'immédiat. Engie n'a pas non plus souhaité faire de commentaire.

Avec Reuters (Gwénaëlle Barzic, Arno Schuetze, Benjamin Mallet et Sarah White)