Combien de temps faudra-t-il attendre avant de retrouver un prix du gaz «raisonnable» ?

La flambée du prix du gaz et son impact sur les coûts de production inquiètent les industriels européens qui subissent la concurrence d’autres régions du monde où la source d’énergie est moins onéreuse. Intervenant lors d’une conférence intitulée "Sommes-nous entrés dans une ère de tensions durables sur l’énergie et les matières premières", François Kalaydjian, directeur de la Direction Economie et Veille à IFP énergies nouvelles, décrypte la situation et pronostique une accalmie à moyen terme.