Combien coûtera la nouvelle feuille de route énergétique d'Emmanuel Macron ?

Le 10 février, à Belfort, Emmanuel Macron a dressé une nouvelle feuille de route énergétique pour la France qui doit lui permettre de sortir des énergies fossiles et d'atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Elle implique la construction de 14 réacteurs nucléaires, de quelques mini-réacteurs SMR, de 40 gigawatts (GW) d’éolien en mer, de 19 GW supplémentaires d’éolien terrestre et de 90 GW de solaire en plus. L’électrification des transports, du chauffage et de l’industrie, cumulée à une réindustrialisation forte du pays, entraînera une augmentation de 60% de notre consommation d’électricité, à 755 TWh par an à l’horizon 2050 contre environ 470 TWh en 2021, estime le gestionnaire de réseau RTE dans son rapport Futurs énergétiques 2050. Ce scénario, qui a servi de référence au président de la République pour dresser cette nouvelle feuille de route, ajoute 110 TWh à la trajectoire de référence de RTE, qui table sur une demande de 645 TWh par en en 2050. Son coût, que détaille RTE, se chiffre en dizaines de milliards d'euros par an.

[...]