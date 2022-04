Comau joue la carte de la polyvalence avec le robot N-220

L’automobile, mais pas seulement ! Avec le N-220, son dernier robot polyarticulé, Comau, filiale spécialisée dans les machines-outils du groupe Fiat, aujourd’hui devenu Stellantis, cherche à trouver des applications, et donc des nouveaux clients, en dehors de son pré carré et plus spécifiquement chez les entreprises de l'alimentaire et des boissons, la logistique et les métaux ou encore les plastiques et les produits chimiques, des secteurs qu’il estime à forte croissance. L’appareil, un six-axes, affiche une portée de 220 kg. Il se veut plus flexible et performant que ses prédécesseurs de par son architecture, sa modularité et sa conception. Concernant le premier point, Comau met par exemple en avant la présence d’un avant-bras creux, permettant d’intégrer les câbles nécessaires à l’application et offrant donc, au final, davantage de latitude dans l’utilisation finale. De plus, le N-220 est équipé, en série, d’adaptateurs et de rondelles à grand couple de serrage afin de faciliter son installation ou son déplacement dans l'atelier.

Système d'équilibrage à l'azote

Sur un plan technique, le robot se veut agile grâce à la présence d’un système d’équilibrage à l’azote sur l’axe 2 et des fins de course plus longues sur l’axe 3. Cela lui donne la possibilité de travailler sur une plus large zone à l’arrière. Du côté des applications, l’entreprise turinoise estime que sa solution est idéale pour des tâches de montage, de soudage par points, mais aussi pour la manipulation de charges dans l’emballage. Pour faciliter la maintenance et l’entretien, Comau a divisé par deux le nombre de composants. D’autre part, le N-220 n’utilise que deux tailles de moteur et un seul type d’huile. La programmation s'effectue au moyen du langage de codage Nodal, jugé plus simple. L’algorithme e-Motion qui gouverne le fonctionnement de l'appareil, améliore quant à lui le temps de cycle, la qualité du mouvement et la maîtrise de la trajectoire. Le N-220 est équipé de deux faisceaux souples distincts, l’un pour le robot, l’autre pour l’alimentation électrique, faciles à ajuster ou à remplacer.

Basé à Turin en Italie, Comau possède neuf sites de fabrication et emploie 4000 personnes dans treize pays.