C’est en France, dans ses usines de Saint-Ouen-l’Aumône dans le Val-d’Oise (400 salariés) et de Saint-Marcel dans l’Eure (400 salariés) que le groupe américain Collins Aerospace (18,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit 16,91 milliards d’euros, 67 000 salariés) a choisi de développer ses actionneurs de vol de nouvelle génération. L’enjeu est de remplacer par une puissance électrique la puissance hydraulique de ces actionneurs. Il s'agit aujourd'hui de vérins hydrauliques qui "actionnent" les commandes de vol pour permettre à l’appareil de s’orienter dans l’espace, dans toutes les phases de vol : décollage, montée, croisière, descente, atterrissage. Sur un avion moyen-courrier, on compte une vingtaine d’actionneurs, situés dans les ailerons et l’empennage arrière.

