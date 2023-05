Colissimo mise sur l'environnement pour se différencier

Verdir les livraisons dans l'e-commerce qui représentera, en 2026, le quart des ventes dans le monde tous produits confondus ! Transporteurs, logisticiens, fabricants d’emballages et de machines, e-commerçants et marques : tous sont sur le coup. La Poste n’est pas en reste. L’opérateur national qui opère sur ce marché avec Colissimo, leader en France avec 500 millions de colis livrés par an, prétend déjà avoir fait une partie du chemin. Sa filiale a, en effet, réduit ses émissions de CO2 de 42% entre 2013 et 2022. Elle veut maintenant aller encore plus loin et prendre une longueur d’avance sur ses concurrents en agissant pour une livraison encore plus « réussie et responsable ». Pour ce faire, l’entreprise a commandé deux études, l’une menée avec YouGov auprès de 205 e-commerçants qui recueille leurs attentes actuelles et leur vision du marché à l’horizon 2030-2040, l’autre avec Evea et EcoAct, auteurs d’une analyse de cycle de vie (ACV) visant à identifier et à mesurer l'impact environnemental d'un colis d'e-commerce. Le premier de ces rapports ne révèle pas de grandes surprises : la livraison à domicile est plébiscitée par 78% des e-commerçants sachant que les délais de livraison (65%), les tarifs (63%) et la garantie du respect des délais (55%) sont les principaux critères de choix d’un prestataire. Quant à l’environnement, il s’impose toujours plus parmi les critères de choix. 64% des e-commerçants préfèrent les emballages réutilisables aux boîtes jetables. La majorité d’entre eux pensent, d’ailleurs, que le réemploi sera généralisé au cours des deux prochaines années quand seulement 37% parient sur l’utilisation de véhicules propres.

