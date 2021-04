Coinbase valorisée près de 100 milliards de dollars pour ses débuts en Bourse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SHANNON STAPLETON Coinbase Global, la plus importante plate-forme américaine d'échanges de cryptomonnaies, s'est envolée à Wall Street pour ses débuts sur le Nasdaq, ce qui lui permet d'afficher une valorisation d'environ 100 milliards de dollars. /Photo prise le 14 avril 2021/REUTERS/Shannon Stapleton

(Reuters) - Coinbase Global, la plus importante plate-forme américaine d'échanges de cryptomonnaies, s'est envolée à Wall Street pour ses débuts sur le Nasdaq, ce qui lui permet d'afficher une valorisation d'environ 100 milliards de dollars et de marquer un nouveau jalon dans le développement du bitcoin et d'autres actifs numériques.

Le titre a ouvert à 381 dollars, en hausse de 52,4% par rapport au prix de référence fixé à 250 dollars.

Une action à 381 dollars donne à Coinbase une valorisation de 99,95 milliards de dollars sur une base entièrement diluée et une capitalisation boursière de 75,9 milliards.

Le lancement de Coinbase, via une cotation directe, marque une victoire pour les partisans des monnaies numériques au cours d'une année qui a vu un grand nombre d'entreprises de premier plan, dont Tesla, se lancer dans ce secteur.

Fondé en 2012 à San Francisco, Coinbase revendique 56 millions d'utilisateurs dans le monde et la gestion de 223 milliards de dollars d'actifs, ce qui représente 11,3% de la part du marché des cryptoactifs.

"Nous sommes juste très reconnaissants de pouvoir apporter de la transparence à l'économie des cryptomonnaies, l'écosystème que nous avons tous construit au cours des dix dernières années. C'est la reconnaissance d'une industrie qui se développe", a déclaré Alesia Haas, la directrice financière de Coinbase.

La société était valorisée un peu moins de six milliards de dollars en septembre dernier, mais sa valeur a augmenté en parallèle de celle du bitcoin.

La plus connue des cryptomonnaies a atteint un nouveau record ce mercredi à 64.895,22 dollars, les banques et les entreprises se montrant de plus en plus intéressées par ce nouvel actif.

"La corrélation avec le bitcoin sera très importante une fois que l'action se sera stabilisée. Lorsque le prix du bitcoin baisse, il est inévitable que le chiffre d'affaires de Coinbase et, par nature, le prix de son action, reculent également", a déclaré Larry Cermak, directeur de la recherche chez The Block.

Au titre du premier trimestre, alors que le cours du bitcoin a plus que doublé, Coinbase a estimé son chiffre d'affaires à plus de 1,8 milliard de dollars contre 1,3 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année 2020. Son bénéfice net trimestriel est ressorti entre 730 millions et 800 millions de dollars, selon les estimations du groupe.

(Niket Nishant à Bangalore, Tom Wilson et Anna Irrera à Londres, version française Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)