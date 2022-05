Acquisition d’image instantanée et exécution d’algorithmes brevetés permettant de reconnaître les codes-barres simultanément : la technologie dite à « balayage de zone » déployée sur le Dataman 470 a été développée pour les applications d’identification de colis à très grande vitesse. Elle s’oppose à la technologie à « balaye linéaire » qui impose de reconstituer l’image pour la décoder et implique que les cartons parcourent de plus longues distances devant le capteur. Cognex, son concepteur, dédie cet appareil aux métiers de la logistique et de la messagerie pour le e-commerce, là où des dizaines de milliers de paquets sont apprêtés, étiquetés et expédiés chaque jour dans les centres d’expédition pour être acheminés vers les clients.

Codes 1D et 2D

Le lecteur possède la particularité de pouvoir être intégré sous un convoyeur. De taille compacte, il pèse 16 kg. Il est capable de déchiffrer les codes 1D et 2D. Ces codes sont lus lorsque les colis passent au-dessus d'un espace dans la bande de transport. " Comme les acheteurs en ligne s'attendent de plus en plus à être livrés le jour même ou le lendemain, les détaillants sont sous pression pour augmenter le débit lorsque les commandes passent par les chaînes d'approvisionnement et les canaux logistiques ", a déclaré Carl Gerst, vice-président exécutif de Cognex. " Par sa capacité à lire les codes-barres au-dessous de la boîte, le système de lecture par le dessous Dataman 470 garantit que les bons produits sont acheminés vers les bons clients aussi rapidement et efficacement que possible. "