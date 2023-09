Cofepac répond à ses détracteurs

Après la mise au point de Two Sides concernant les tickets de caisse, le « fact checking » – la vérification des faits – a décidément de beaux jours devant lui ! Batailles de chiffres, analyses approximatives, périmètres imprécis, idées reçues et autres raccourcis hasardeux : l’urgence climatique et la transition écologique génèrent leurs lots de prises de position. Alors que les discussions autour du projet de règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) vont bon train dans un « contexte tendu », les matériaux d’emballage ne sont pas en reste ! Au débat complexe entre usage unique et réemploi se superposent notamment les enjeux du remplacement des plastiques par la cellulose avec une question comme « Le recyclage est-il le cheval de Troie de l’industrie papetière ? » posée par des organisations non gouvernementales (ONG).

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]