Cofepac décrypte le papier-carton

Beaucoup de données récentes et des schémas détaillés en douze pages bien remplies ! Actuellement présidé par David Schisler (CEE Schisler packaging solutions), le Comité français de l’emballage papier-carton (Cofepac) livre, avec « L'industrie de l'emballage papier-carton : faits et chiffres », une synthèse approfondie de la filière afin d’en faire un document de référence sur le premier matériau d’emballage, l’emballage étant également le premier débouché de l’industrie papetière. En quête d’informations sur l’économie circulaire et les principales applications, profanes et experts y trouveront leur compte : l’approche par le « système d’emballage » - primaire, secondaire et tertiaire - permet de détailler les fonctions essentielles et complémentaires sur toute la chaîne de valeur. Ressortent ainsi les flux des emballages ménagers, commerciaux et industriels. L’occasion de vérifier le rôle prépondérant du carton ondulé qui intervient à tous les stades. « Dans cette profonde modification du secteur de l’emballage, il est apparu souhaitable à Cofepac de réaliser un document synthétique relatif à l’emballage à base de papier-carton pour mettre à disposition les principales grandes données de ce secteur souvent méconnu et qui a fait ses preuves lors de la récente pandémie », résume David Schisler.

Créé en 1992 lors de la mise en place du principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP), Cofepac rassemble Alliance carton nature (ACN), Carton ondulé de France (CoF), Cartonnages et articles de papeterie (Cap), le club Matériaux pour contact alimentaire santé (Club MCAS), l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel), Revipac et l’Union nationale des fabricants d’étiquettes et adhésifs (Unfea). Soit 650 entreprises pour un effectif de 31 000 salariés et un chiffre d'affaires consolidé de 6,2 milliards d'euros.

