Coesia à l’édition 2023 du salon Interpack : Greenmation, l'automatisation industrielle pour un avenir pérenne

Le stand Coesia (D31-D57) sera structuré en trois espaces (Alimentation & Boissons, Pharmacie & Hygiène corporelle, et Automatisation Intersectorielle) où techniciens et experts présenteront les dernières solutions présentées par le Groupe : ACMA, Atlantic Zeiser, CITUS KALIX, EMMECI, FlexLink, G.D, GF, HAPA, NORDEN, R.A Jones, et VOLPAK.

Lancements de produits



VOLPAK présente SM+

Cette plateforme d’ensachage innovante de Volpak, une société de Coesia spécialisée dans la production de lignes d'emballage pour sachets à fond plat, est particulièrement adaptée pour accompagner les clients ayant des besoins très précis en termes de délais — souvent très serrés — de mise sur le marché et des productions très variables à la fois en termes de produit et de format. Elle est également conçue pour répondre aux enjeux portés par les nouveaux canaux de distribution, comme le commerce en ligne. Équipée d'une technologie de convoyeur magnétique de pointe, la plateforme SM+ est conçue pour être une véritable solution modulaire. La polyvalence est garantie par un changement entièrement automatique et des ajustements de format rapides qui permettent de gérer la production de petits lots de produits différents. La plateforme SM+ présentée lors du salon Interpack est une solution de sachets préfabriqués, où ces derniers prêts à l'emploi peuvent être vus remplis et scellés. Volpak a également mis au point une version HFFS de la plateforme SM+ pour les fabricants souhaitant une solution plus inclusive.



FlexLink présente BRIXX®

FlexLink, une société de Coesia, leader dans le domaine des solutions de production automatisée et de manutention, présente BRIXX®, un concept extrêmement polyvalent conçu pour répondre aux tendances dynamiques de consommation poussant les acteurs du co-emballage et du commerce en ligne à répondre à la demande croissante de possibilités de différenciation et de personnalisation accrues. Basée sur des convoyeurs mobiles et des robots sophistiqués, cette solution intelligente permet l'automatisation des processus manuels répétitifs d'emballage et de co-emballage, ce qui permet de soutenir les entreprises de production dans leurs défis croissants pour gérer de multiples variantes de produits et des changements de format plus rapides. Grâce à sa structure modulaire, click-and-play et basée sur un logiciel intuitif, BRIXX® permet des changements rapides d'agencement pour faciliter la gestion des périodes de pics saisonniers avec une expérience utilisateur extrêmement conviviale.



EMMECI MC2020 DIGITAL

EMMECI, une société de Coesia leader dans la conception, la production et la promotion de machines automatiques et de solutions d'emballage pour les produits haut de gamme et de luxe, lance MC2020 DIGITAL, une ligne numérique révolutionnaire pour la production d'un tout nouveau concept de boîte de haute qualité par le biais d’un processus automatisé durable. Grâce à un nouveau processus optimisé visant à réduire le gaspillage de matériaux et à réduire la consommation d'eau, cette solution utilise des matériaux respectueux de l'environnement tels que le papier et le carton et est conçue pour gérer des plaques profondément gaufrées, ce qui permet d’ouvrir de nouvelles perspectives en termes de design et de réduire ou d’éviter le recours à l’encre. Le système d’encollage sélectif donne à la boîte une touche touffue distinctive, contribuant ainsi à rendre son aspect unique. Cette machine produit des emballages uniques et innovants, garantissant par la même occasion des performances de production, une polyvalence optimale permettant ainsi de répondre à la demande des consommateurs qui va dans le sens d’emballages respectueux de l'environnement sur les marchés des marques de luxe.



Deux lignes principales intégrées



1. LIGNE POUCH-IN-BOX INTÉGRÉE

Ce système d'ensachage clé en main innovant de Coesia est conçu avec de multiples fonctionnalités pour emballer, encaisser et charger les produits sur des palettes sans effort et de manière efficace. La ligne est composée d'une ensacheuse VOLPAK SI-280 HFFS, d'un R.A Jones Criterion CLI-100 doté du tout nouveau système de transfert intelligent et polyvalent (iFTS) et d'un palettiseur robot collaboratif FlexLink RC12. Les ensacheuses et les encartonneuses sont toutes deux équipées d'OptiMate et de PerforMate, deux des plateformes numériques de Coesia, ce qui permet de rendre l'expérience de l'opérateur avec la ligne uniforme d'une machine à l'autre et permet un contrôle à distance en temps réel des données de production.

2. IMPRESSION EN LIGNE POUR SACHETS PHARMACEUTIQUES

Cette ligne, intégrant une imprimante hybride Hapa 382 et une ensacheuse Enflex PH-11, est conçue pour produire des sachets pleinement conformes aux normes pharmaceutiques avec un processus extrêmement agile. L'impression hybride en ligne à partir d'une bobine vierge ou standard combine la technologie d'impression flexo et celle numérique pour garantir l’uniformité des données figées et du graphisme. Elle permet également la mise à jour en temps réel de données variables, ce qui permet de simplifier la logistique et de gommer les incertitudes liées à la chaîne d'approvisionnement des bobines de film pré-imprimé. Pleinement conforme à la norme CFR 21 part 11, la ligne est parfaitement adaptée à l’industrie et aux produits pharmaceutiques, avec un nouveau système de dosage de poudre repensé pour répondre à des normes d'hygiène élevées. Grâce à son extrême polyvalence, le système permet la gestion de petits lots, ce qui se traduit par une livraison rapide sur le marché.



Automatisation, durabilité, numérique (digital) et service client



Automatisation



Coesia accompagne ses clients à chaque étape du processus de fabrication, grâce à un vaste panel de solutions d'automatisation innovantes qui garantissent la fiabilité de la production et permettent de transformer des tâches en des activités à valeur ajoutée.



Durabilité



De nombreuses machines exposées lors du salon Interpack peuvent traiter des matériaux durables à base de papier ou des films plastiques mono-matériaux, plus faciles à recycler en fin d'utilisation. La plateforme Coesia qui fait partie des solutions durables concerne en fait toutes les solutions d'emballage éco-durables.



Coesia Digital et Service Client



De nouveaux outils et services digitaux seront mis en avant dans les espaces Coesia Digital et Service client du stand. Au salon Interpack, Coesia lance le consulting OEE (Overall Equipment Effectiveness ou rendement global des équipements), un service de conseil personnalisé visant à accroître la rentabilité des clients — en réduisant les coûts et en augmentant la productivité des équipements.

Contenu proposé par Coesia