Codeurs pour environnements exigeants, scanner à lumière blanche, caméra industrielle... La sélection mensuelle d'équipements de mesure

Codeurs pour environnements exigeants

Les codeurs incrémentaux HeavyDuty HOG/POG 10 mesurent la vitesse de rotation des moteurs des bandes de convoyage de minerai au sein de mines à ciel ouvert. Adaptés à ces environnements exigeants, ils sont insensibles à la poussière, à la saleté, aux vibrations et aux autres influences extérieures. Les modèles POG 10 sont destinés aux applications portuaires. Ils affichent des indices de protection IP66 et IP67 et fonctionnent jusqu'à +95°C.