Cochonou, pilote d’Aoste pour des emballages plus écoresponsables

Pour l’heure, dans l’usine Cochonou de Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône), le site le plus important d’Aoste, une seule flowpackeuse a été remplacée afin de pouvoir travailler avec des films à la fois recyclables et en matière recyclée. Quatre nouvelles – avec, en particulier, une mâchoire verticale et non plus une roue à dix mâchoires – sont attendues dans les prochaines années pour répondre à l’objectif fixé en 2021 par le groupe charcutier : 100% d’emballages recyclables en 2028, avec un palier de 70% en 2026, et 100% de matières recyclées en 2030. Le bilan s’avère donc encore modeste. « Les principales difficultés tiennent à la qualité de scellage des films monomatériau, plus élastiques et plus fragiles, ainsi qu’au maintien de la durée de conservation et des qualités organoleptiques », explique Vincent Rocher, le responsable développement durable et RSE du groupe.

