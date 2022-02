Coca-Cola revoit à la hausse ses objectifs d’emballages réemployables

De 16 % en 2020 à au moins 25 % en 2030 : en réponse à une proposition d'actionnaires déposée par l’association activiste As You Sow et le fonds Green Century Capital Management, lui demandant de fixer des objectifs plus stricts en matière de contenants réutilisables, The Coca-Cola Company annonce viser d'ici à 2030, « au moins 25 % de toutes les boissons de son portefeuille de marques vendues dans des bouteilles en verre ou en plastique reremplissables/retournables, ou dans des récipients reremplissables avec des fontaines traditionnelles ou des distributeurs Coca-Cola Freestyle ».

