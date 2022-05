Les premières bouteilles Fuze Tea et Tropico sont livrées ce mois-ci aux distributeurs et aux cafés, hôtels et restaurants (CHR). Coca-Cola propose désormais l’ensemble de ses marques – outre Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuze Tea, Tropico et Minute Maid – en bouteilles en verre consigné dans le circuit du hors-domicile en France. Jusqu’à présent, le système n’était appliqué qu’à Coca-Cola, avec sa bouteille iconique de 33 cl. Aujourd’hui, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), l’embouteilleur du groupe de boisson, lance un nouveau format de 25 cl, unique, pour les cinq autres marques.

