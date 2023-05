Coat-X, le revêtement multicouches de parylène plus hermétique qu’un dépôt de résine époxy

La société suisse Coat-X, basée à La Chaux-de-Fonds et créée en 2016, est un des leaders européens du packaging de l’électronique en multicouches de parylène et céramique. Elle est spécialisée dans la protection de dispositifs, cartes électroniques, capteurs et actuateurs implantables par films minces. Les innovations ont été exposées et intéressées les visiteurs aux derniers salons Micronora et EPHJ.