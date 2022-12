CO2 Supercritique : Thar Process fournit De Dietrich

L’américain Thar Process, leader mondial de la technologie et des équipements CO 2 , va fournir deux nouveaux systèmes au français De Dietrich Process Systems : un pilote d’extraction et un équipement de purification par chromatographie. Ils seront installés, d’ici à la fin 2022, dans une unité dédiée du Tech Lab, au centre de R&D de De Dietrich Process Systems à Semur-en-Auxois, en Côte-d’Or (France).