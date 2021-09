Comment CMD est devenu un champion tricolore de la mécanique lourde

Un socle de 350 tonnes de béton, 200 mètres carrés au sol et 3 millions d’euros d’investissements ont été nécessaires à CMD pour rectifier à quelques microns près des pièces de 6,5 mètres de diamètre. En cette journée de fin avril, les chiffres présentés par l’entreprise cambrésienne (Nord) lors de l’inauguration de sa dernière rectifieuse de dentures d’engrenages – « unique en Europe par sa taille et sa précision », selon le directeur général adjoint du groupe, Frédéric Bellot – donnent la mesure de son travail : la production de réducteurs et d’accouplements de grande taille et de forte puissance.