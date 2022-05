CMA-CGM, une frénésie d’acquisitions pour devenir un leader de la logistique et du transport

CMA-CGM fait feu de tout bois. L’annonce d’une prise de participation dans le capital d’Air France (jusqu’à 9%) dans le cadre d'une alliance dans le fret aérien fait trembler le monde du transport de fret. L’armateur basé à Marseille poursuit sa logique d’investissements dans la logistique et le transport, entamée début 2019 avec le rachat du logisticien suisse Ceva pour près de 1,5 milliard d’euros. Le troisième armateur mondial n’est plus seulement le concurrent de Maersk, MSC ou Cosco, il marche sur les plates-bandes de XPO Logistics, DHL, Fedex, UPS, Kuehne Nagel, … et des français Bolloré et Geodis.

