CMA CGM prévoit un fonds énergie de 1,5 milliard d'euros

"Nous allons déployer sur cinq ans un fonds spécial énergie doté de 1,5? milliard d'euros afin d'accélérer la décarbonation de nos activités dans le monde entier?", a-t-il dit.

Dans un communiqué, le groupe a précisé par la suite que le fonds accélérera notamment l'émergence d'unités de production de fuel alternatifs pour ses navires - dont des projets déjà lancés dans le biométhane -, l'électrification des terminaux portuaires, des entrepôts et des véhicules terrestres - avec un programme d'équipements de 1,8 million de mètres carré de panneaux photovoltaïques - et la sobriété et l'efficacité énergétique des modes de travail.

"À l'échelle de la France, ce pilier sobriété et efficacité devrait permettre au Groupe CMA CGM de réaliser 10% d'économie d'énergie durant l'hiver 2022-2023", peut-on lire dans le communiqué.

Interrogé sur l'idée d'un fonds vert abondé par les entreprises pour financer la transition écologique, Rodolphe Saadé a répondu: "Je participerai à ce fonds vert en allouant une partie de notre engagement à des projets communs?", sans plus de précision.

(Gilles Guillaume, édité par Camille Raynaud)