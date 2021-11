CMA CGM et Engie s'associent afin de développer des carburants décarbonés pour le transport maritime

Responsable d'environ 3% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, le transport maritime se voit dans l'obligation d'effectuer au plus vite sa transition écologique. Pour l'aider à devenir plus vert, le géant de l'énergie Engie et l'armateur CMA CGM, l'un des champions du secteur, travailleront désormais main dans la main. Dans un communiqué commun publié mardi 9 novembre, ils indiquent vouloir « assurer le développement d’une filière de production et de distribution de carburants décarbonés pour le transport maritime ».