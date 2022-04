CMA CGM annonce le rachat de près de 100% du capital de Gefco

Gefco (Groupages express de Franche-Comté) sort de l'impasse dans laquelle l'a plongé la guerre en Ukraine. Le géant CMA CGM, numéro trois mondial du trafic maritime de conteneurs, a annoncé vendredi 8 avril l'acquisition de près de 100% du capital du groupe de transport et de logistique automobile, ancienne filiale de PSA Peugeot-Citroën. « Au titre d'une procédure dérogatoire, la Commission européenne a autorisé CMA CGM à acquérir le capital de Gefco immédiatement, dans l'attente de l'approbation définitive qui interviendra dans les mois à venir », est-il expliqué dans le communiqué.

Mis en vente l'été dernier par ses actionnaires après un projet avorté d'introduction en Bourse, Gefco était jusqu'à ces derniers jours détenu à 75% par la compagnie ferroviaire russe RZD et à 25% par le constructeur automobile Stellantis. Placée sous sanction internationales en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'entreprise RZD était rapidement devenue un actionnaire encombrant. Face à la pression, la société française fondée en 1949 avait alors indiqué vendredi 1er avril qu'elle rachetait la totalité de ses parts, même si cette solution était destinée à n'être que provisoire. Bercy, qui a assuré jouer un rôle de facilitateur, évoquait alors une demi-douzaine de candidats à la reprise, mais l'excellente santé financière de CMA CGM a sans doute pesé dans la balance.

Doper la croissance de CEVA

« L’acquisition de GEFCO nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre stratégie de développement et conforte notre position d’acteur mondial de référence du transport et de la logistique », s'est félicité Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, dans le communiqué. « La vente de cet actif, non stratégique, marque l’étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de la logistique », a de son côté déclaré Carlos Tavares, à la tête de Stellantis. La valeur totale de l'opération n'a pas été précisée, mais plusieurs sources estiment qu'elle ne devrait pas dépasser les 500 millions d'euros. Une somme relativement faible pour une entreprise qui a réalisé un chiffre d’affaires de 4,22 milliards d’euros en 2021 et emploie 11 500 salariés dans le monde, dont plus de 2 500 en France.

A terme, le groupe marseillais prévoit d'intégrer Gefco à CEVA, le groupe suisse de logistique qu'il a racheté en 2019, afin de « créer le leader mondial de la logistique pour le secteur automobile ». « Grâce à Gefco, CEVA Logistics poursuivra sa croissance à travers le monde, et renforcera sa présence dans certains marchés clefs, notamment en France et en Europe », souligne le communiqué. Cette filiale avait déjà gagné en importance ces derniers mois, avec le rachat de Ingram Micro CLS et de Colis Privé.

