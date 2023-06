Cloud : TeamWork accompagne Life & Soft dans sa stratégie de migration vers un modèle SaaS

Créée en 2013, Life & Soft propose des services, solutions et logiciels dans les secteurs de la bio-informatique et de la bio-statistique. La société dispose également de son propre laboratoire de séquençage. Elle s’adresse principalement aux industries pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi qu’aux laboratoires de diagnostic et de recherche.

Au fil des ans, Life & Soft a identifié certains besoins récurrents chez ses clients et a pu ainsi leur proposer des solutions clés en main, adaptées aux secteurs de la virologie, de la microbiologie ou encore de l’oncologie. La société a commencé à utiliser le cloud en 2017, notamment pour profiter de la puissance et de la flexibilité de ces infrastructures.

En 2019, Life & Soft a décidé de moderniser ses méthodes de développement et de distribution de logiciels en opérant un virage vers le cloud, au travers de la construction d’une offre SaaS. Réussir cette transition suppose toutefois de relever de multiples défis, techniques comme réglementaires.

« Notre virage vers le cloud a levé de nombreuses questions autour de la sécurité des infrastructures et des accès, des bonnes pratiques à adopter, de l’efficacité des procédures de déploiement, mais également quant au choix des services à adopter dans le vaste catalogue d’AWS », explique Sébastien Henne, Développeur et Responsable Technique chez Life & Soft. « Il fallait que l’on se fasse aider par un expert sur tous ces points. C’est pour cela que nous nous sommes rapprochés de TeamWork ».

Life & Soft a opté pour la plateforme cloud d’Amazon, AWS (Amazon Web Services), certifiée HDS (Hébergement de Données de Santé) sur certains datacenters, notamment ceux de Paris et de Francfort.

Rationaliser la bascule vers le cloud

Les équipes de TeamWork ont commencé par évaluer les besoins de Life & Soft et sa maturité face aux technologies cloud. « Il était impossible de traiter tous les sujets simultanément », constate Sébastien Henne. « Ce que nous apprécions avec TeamWork, c’est sa capacité à se focaliser sur les sujets stratégiques, afin que nous soyons au plus vite en mesure de déployer nos solutions sur le cloud. Nous avons également apprécié la manière dont TeamWork a su porter la bonne parole au sein de l’entreprise, afin d’expliquer les enjeux, les points d’attention et les bénéfices du cloud ».

En premier lieu, TeamWork a défini trois grands chantiers : l’aspect organisationnel, l’aspect sécurité et l’évolution du modèle de développement de Life & Soft. Puis, TeamWork a aidé Life & Soft à faire évoluer son modèle de développement en lui faisant adopter la conteneurisation (à l’aide des services Amazon ECS et Amazon Fargate), en migrant de MongoDB vers Amazon DocumentDB et en optant pour une approche infrastructure as code, à l’aide de l’outil Terraform.

Prochaine étape : renforcer la culture cloud de Life & Soft

« La mise en place de toutes ces préconisations et solutions se traduit par une réduction significative des tâches d’administration des infrastructures IT », résume Sébastien Henne. « Cela représente un gain financier pour l’entreprise, mais cela apporte également du confort à nos développeurs ».

Une seconde vague de transformation est en approche, avec comme objectif d’aller plus avant dans l’adoption des bonnes pratiques permettant de tirer le meilleur parti du cloud.

« Nous avons beaucoup d’idées pour continuer à moderniser nos développements, gagner toujours plus en scalabilité et optimiser les coûts de nos infrastructures cloud. Plus globalement, nous allons travailler avec TeamWork à une meilleure diffusion de la culture cloud au sein de notre entreprise ».

Les prochains chantiers viseront à moderniser plus en amont les développements et à adapter encore certains services pour asseoir le modèle « on-demand », clé d’une transformation SaaS réussie.

