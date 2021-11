Cloud Google, STMicroelectronics en Italie, Safran et Flying Whales, aviation décarbonée ... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : La place de Google dans le cloud d'infrastructure via une étude du cabinet Forrester, STMicroelectronics a choisi l'Italie pour implanter son usine de substrats de carbure de silicium, Safran va fournir les systèmes de génération et de distribution électriques pour les dirigeables de Flying Whales, le plan France 2030 vis-à-vis des start-up de l’aviation décarbonée, Volkswagen a choisi Engie Green pour couvrir son parc de 6 500 véhicules par des ombrières photovoltaïques, à Villers-Cotterêts (Aisne).