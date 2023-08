Clôture mitigée en Europe après des indicateurs médiocres

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé sur une note hésitante mercredi, partagées entre des données européennes faisant craindre un rebond de l'inflation et des indicateurs américains rassurants sur la transmission de la politique monétaire. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,12% à 7.364,4 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,24%. Le Footsie britannique s'est octroyé 0,12%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,26%, contre 0,18% pour le FTSEurofirst 300 et 0,15% pour le Stoxx 600. En Europe, l'inflation allemande a reculé moins que prévu en août, tandis que l'inflation en Espagne a progressé par rapport au mois précédent, deux signaux inquiétants alors que l'inflation en zone euro au mois d'août est attendue jeudi. Il s'agira du dernier chiffre d'inflation pour la zone euro à être publié avant la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, mi-septembre, et une surprise à la hausse pourrait convaincre l'institution de relever une nouvelle fois ses taux. Aux Etats-Unis, en revanche, les indicateurs publiés mercredi sont venus conforter le scénario d'un ralentissement de l'activité, qui sera probablement nécessaire pour que la Réserve fédérale puisse ramener l'inflation sous contrôle. Le rapport ADP sur l'emploi privé a montré en particulier que le nombre de créations de postes était plus faible en août qu'attendu par le consensus, un développement encourageant car les tensions sur le marché du travail ont constitué l'une des principales sources d'inflation aux Etats-Unis. La prudence reste toutefois de mise, avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail américain, qui donnera une image plus complète de ces tensions. VALEURS Les groupes exposés au Gabon se sont effondrés en Bourse après le coup d'Etat dans ce pays d'Afrique centrale. Eramet a dégringolé de 16,54%, en queue du SBF120, après avoir suspendu ses activités locales. Le producteur de pétrole Tullow Oil a perdu 6,56%, tandis que les sociétés énergétiques françaises TotalEnergies Gabon et Maurel et Prom ont reculé de 14,49% et 14,83%. Le secteur des ressources de base a progressé en revanche de 0,84%. Orsted, le plus grand développeur de parcs éoliens offshore au monde, a déclaré mercredi qu'il pourrait subir des dépréciations de 2,3 milliards de dollars aux Etats-Unis en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, de la flambée des taux d'intérêt et de l'absence de nouveaux crédits d'impôt. L'action a plongé de 24,76%, en queue du Stoxx 600, et a entraîné le secteur des "utilities", en déclin de 1,88%. Casino a perdu 9,16% après que Fitch a abaissé la note de défaut pour les émissions en devises à long terme. Brunello Cucinelli a terminé en hausse de 6,72% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, s'attendant désormais à une croissance de 19% contre une estimation précédente de 17% à 19%. Delivery Hero a chuté de 10,33%, sa perte nette au premier semestre ayant été plus élevée que prévu par le consensus. Aroundtown a bondi de 9,14% après que la société immobilière allemande a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes et a relevé ses prévisions de bénéfices. A WALL STREET Wall Street avance après des indicateurs signalant que l'économie américaine est en ralentissement, ce qui éloigne les perspectives d'une hausse de taux. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,11% pour le Dow Jones, contre 0,35% pour le Standard & Poor's 500 et une avancée de 0,56% pour le Nasdaq Composite, composé de valeurs de croissances sensibles aux taux. TAUX Les rendements européens ont progressé sous la pression d'une inflation allemande reculant moins que prévu et d'une inflation espagnole en hausse, qui font craindre une nouvelle hausse de taux en septembre.