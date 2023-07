Clôture globalement positive en Europe avec les résultats de sociétés

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes, hormis Francfort, ont terminé en hausse mercredi et Wall Street était également orientée dans le vert à mi-séance, les investisseurs continuant de digérer les résultats globalement solides publiés par les entreprises au titre du deuxième trimestre.

À Paris, le CAC 40, porté notamment par le luxe, a fini sur un gain de 0,11% à 7.326,94 points. Le Footsie britannique a avancé de 1,80%. Le Dax allemand, pénalisé entre autres par les valeurs industrielles, a reflué de 0,1%.

L'indice EuroStoxx 50 a fléchi de 0,17%. Le FTSEurofirst 300 a gagné 0,17% et le Stoxx 600 0,26%, deuxième séance consécutive de gains pour cet indice.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,52%, s'acheminant vers une huitième séance consécutive dans le vert. Le Standard & Poor's 500 prend 0,41% et le Nasdaq 0,4%.

La tendance positive à Wall Street est encore tirée par les banques qui ont globalement profité de la remontée rapide du coût du crédit. L'indice du secteur sur le S&P 500 gagne 1,74% après les publications trimestrielles de Bank of America (+2,76%), Morgan Stanley (+1,26%), JPMorgan Chase (+0,73%) et Wells Fargo (+1,58%).

Goldman Sachs avance de 1,58% malgré un repli de son bénéfice au deuxième trimestre, tandis que les banques régionales Citizens Financial (+5,49%) et M&T Bank (+3,29%) sont recherchées après des résultats supérieurs aux attentes.

"Nous avons beaucoup de grandes banques qui ont publié et les résultats ont été plutôt bons jusqu'ici. (Goldman) est probablement le premier contre-exemple", note Dennis Dick, analyste marchés chez Triple D Trading.

Le compartiment des nouvelles technologies soutient également la tendance alors que Tesla (+1,28%), Netflix (+0,46%) et IBM (+0,11%) doivent publier leurs comptes financiers après la clôture.

VMware, qui bondit de 5,46%, profite du feu vert provisoire de Londres à l'accord de fusion avec Broadcom (+0,007%).

VALEURS EN EUROPE

A Paris Kering (+7,36%), qui a procédé a un remaniement à la tête de Gucci, sa marque phare, avec la nomination de Jean-François Palus au poste de PDG par intérim, a tiré le CAC 40.

Renault (+0,98%) a également porté l'indice parisien après avoir fait état d'une hausse de ses ventes en volume sur les six premiers mois de l'année.

Ailleurs en Europe, l'action ASML, volatile, a fini en repli de 1,85%, malgré un relèvement des prévisions du groupe.

Du point de vue sectoriel, les ressources de base (-1,09%) ont accusé l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 en raison de l'abaissement de la prévision de production de cuivre d'Antofagasta (-1,36%).

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation dans la zone euro a été confirmée par Eurostat en ralentissement à 5,5% sur un an en juin, tandis qu'en Grande-Bretagne, elle a baissé plus que prévu le mois dernier pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an, à 7,9%.

CHANGES

Le dollar rebondit fortement mercredi (+0,39%) d'un creux de 15 mois face à un panier de devises de référence après les chiffres de l'inflation en Europe.

L'euro s'échange à 1,1193 (-0,29%) et la livre sterling à 1,2899 dollar (-1,04%).

TAUX

Les rendements obligataires en zone euro ont fini en hausse après leur récente forte baisse, le Bund allemand à dix ans prenant près de cinq points de base, à 2,405% dans un contexte de prudence.

"Les investisseurs attendent probablement les événements macroéconomiques de la semaine prochaine, en particulier la réunion de la BCE, avant d'augmenter leur exposition", a déclaré Francesco Di Bella, stratège taux chez Unicredit.

Le rendement des bons du Trésor américain de même échéance est stable, à 3,7854%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont soutenus par l'engagement de la Chine de mettre en oeuvre des politiques visant à "rétablir et développer" la consommation intérieure, ce qui pourrait stimuler la demande de pétrole. Les stocks de brut aux Etats-Unis ont par ailleurs diminué la semaine dernière selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le Brent avance de 0,79% à 80,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,53% à 76,15 dollars.

A SUIVRE JEUDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)