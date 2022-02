[Climato-étique] Pas de neutralité carbone sans sobriété, démontre The Shift Project

L’efficacité énergétique ne fera pas tout. Les technologies non plus. Pour réduire de 5 % par an nos émissions de gaz à effet de serre (GES) afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050, « il faudra aussi de la sobriété, c’est-à-dire en pratiques moins de flux physiques (matières, énergie), et autant, sinon davantage d’activités humaines », écrit le scientifique écologiste Jean-Marc Jancovici en introduction du livre synthèse de son collectif The Shift Project, « Plan de transformation de l’économie française », paru fin janvier aux Édition Odile Jacob.