[Climato-éthique] Pourquoi TotalEnergies ne renonce pas au projet EACOP

La saison 4 de la série Borgen pose la question avec acuité. Peut-on, au nom de la lutte contre le dérèglement climatique, interdire à un peuple, dans cette fiction celui du Groenland administré par le Danemark, d’exploiter ses ressources en pétrole pour acquérir son indépendance économique ? Si non, une exploitation moins émettrice de CO2 et plus démocratique de ces ressources est-elle un moindre mal climatique acceptable ?

À ces questions, loin d’être théoriques, l’Ouganda a répondu sans hésitation. Le pétrole découvert au nord-est du lac Albert sera exploité par TotalEnergies et le chinois CNOOC via les projets Tilenga, Kingfisher, puis exporté via un oléoduc EACOP de 1443 km via la Tanzanie.

