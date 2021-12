[Climato-éthique] Pas de transition écologique désirable sans agriculture durable

En cette fin 2021, quatre rapports parus en France poussent à une même conclusion. Les questions de biomasse et d'agriculture durable sont centrales pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et la stratégie climat de la France doit être pilotée au plus haut niveau de l’État. Dans un avis sur les plans climat des ministères de l’Économie, de l’Agriculture et de l’alimentation et de la Transition écologique - les trois seuls publiés sur les dix attendus -, le Haut conseil pour le climat (HCC) rappelle qu’une coordination interministérielle est indispensable entre ces différents plans et recommande un pilotage au niveau du Premier ministre, avec la nomination d’un coordinateur.