[Climato-éthique] Pas de neutralité carbone sans nouvelles infrastructures d’hydrogène et de CO2

Petit retour sur l’étude de la Commission de régulation de l’énergie sur les infrastructures gazières publiée début avril. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, malgré la diminution annoncée de la consommation de gaz, qui devrait chuter de 450 TWh aujourd’hui à entre 165 et 320 TWh en 2050 selon les scénarios (mais à 100 % renouvelables), il n’y aura pas vraiment de canalisation de gaz en trop en France. Donc peu d’entre elles, environ 3 %, pourront être converties au transport de l’hydrogène. A priori, puisque la France, dans son plan hydrogène, mise sur une production locale de ce nouveau vecteur énergétique, au plus près des besoins des industriels et du transport lourd, cela ne poserait pas de problème.

"Nous allons avoir besoin de pipelines d'hydrogène", prévient Lescure...

[...]