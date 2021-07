[Climato-éthique] Pas de marché commun de l’hydrogène sans consensus franco-allemand

Toutes les planètes semblaient pourtant bien alignées. Un an après l’annonce de l’ambitieux plan hydrogène européen, de chaque côté du Rhin, les industriels sont dans les starting-blocks. Les aciéristes ThyssenKrupp et ArcelorMittal parlent même déjà de faire de l’hydrogène une commodité et se projettent dans un marché commun de l’hydrogène, comme il en existe pour l’électricité et le gaz. Un projet fédérateur, d’une Europe construite autour du marché commun de l’acier, qui aujourd’hui veut reconquérir sa souveraineté industrielle et énergétique.