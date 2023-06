[Climato éthique] Pas d’aviation durable sans capture de CO2 biogénique

Pour produire des carburants aériens de synthèse ou e-SAF, vraiment durables, il faudra de l’hydrogène décarboné et du CO2 capté dans l’air par des plantes ou par l’homme, et non d’origine fossile. Sinon il n’y aura aucune réduction d’émission. La chasse au CO2 biogénique est lancée.