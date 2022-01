[Climato-éthique] Ne pas reproduire pour le biokérosène les erreurs des biocarburants routiers

Pour verdir son transport aérien, la France veut peu à peu substituer au kérosène fossile 2% de biocarburants durables ou SAF (sustainable aviation fuel) en 2025, 5% en 2030 et 50% en 2050. Impossible, en effet, de faire voler de longs et moyens courriers à l’électricité. Et l’avion à hydrogène n’est pas attendu avant 2035, au mieux. Si la feuille de route présentée début 2020 est claire, la stratégie pour la suivre l'est beaucoup moins. Même si TotalEnergies multiplie depuis un an les annonces et partenariats pour développer du biojetfuel, le cadre réglementaire et fiscal reste flou. Et se calquer sur celui des biocarburants routiers n’est peut-être pas une bonne idée. Leur bilan n’est pas extraordinaire.