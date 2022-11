[Climato-éthique] Les SMR, nouveaux atouts de conquête américains pour sortir du charbon

À la COP27, l’envoyé spécial pour le climat des Etats-Unis, John Kerry, n'est pas arrivé les mains vides. Le 12 novembre, il a dévoilé le projet américain Phoenix de financement des études de faisabilité de conversion des centrales charbon des pays d'Europe centrale et orientale aux SMR, ces petits réacteurs nucléaires modulaires que les États-Unis sont les premiers à commercialiser... Alors que les trois seuls SMR construits dans le monde se trouvent en Russie et en Chine. John Kerry a également annoncé un projet pilote, Clean fuel from small modular reactors, de production d’hydrogène et d’ammoniac décarbonés en Ukraine, à l’aide du mini-réacteur modulaire (SMR) et d’une technologie d’électrolyse de pointe.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]