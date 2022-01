[Climato-éthique] Les pièges d’un système de «carbon farming» mal pensé

L'agriculture est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe (19% en France). Pour atteindre son objectif de réduction de 55% de ses émissions d’ici à 2030, l’Europe doit donc aussi d’urgence s’attaquer au secteur agricole. Mais le problème est complexe. Le secteur agricole doit simultanément réduire ses émissions, augmenter la quantité de carbone séquestré et accroître, autant que possible, la biomasse disponible pour remplacer les énergies fossiles. Sachant que l’alimentation animale constitue 43% de la biomasse utilisée dans l’UE, contre 13 % pour l’alimentation, 23 % pour les biomatériaux et 20 % pour l’énergie, selon l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri).