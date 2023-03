[Climato-éthique] Les leçons du procès EACOP sur le devoir de vigilance de TotalEnergies

Après plus de trois ans de procédures, le tribunal de Paris a jugé le 28 février « irrecevable » la demande des Amis de la Terre France, de Survie et de quatre ONG ougandaises (AFIEGO, CRED, NAPE/Amis de la Terre Ouganda et NAVODA) que TotalEnergies suspende son mégaprojet pétrolier en Ouganda et Tanzanie pour manquement à son devoir de vigilance. Les associations accusaient le pétrolier de n’avoir pas suffisamment prévenu les risques que fait peser son projet sur les droits humains, la santé et l’environnement. Il s'agissait de la première affaire du genre depuis le vote de la loi sur le devoir de vigilance, en 2017.

[...]