[Climato-éthique] Le stockage de CO2 en mer du Nord doit rester une solution de transition

« A 100 euros la tonne de CO 2 , on peut développer une filière de capture, transport et stockage », explique un spécialiste du CCS (Carbon capture and storage) chez TotalEnergies. Sur ce calcul, le pétrolier français a décidé d’investir en 2020 avec Equinor et Shell, à parts égales, plus de 600 millions d’euros dans la première phase du projet Northern Lights de transport et séquestration géologique de CO 2 en mer du Nord norvégienne.

Un quai de chargement sur bateau du CO 2 liquéfié est en cours de construction à d’Øygarden en Norvège, ainsi que trois bras de chargement de CO 2 liquide sous pression par Technip Energies dans son usine de Sens (Yonne) et les deux premiers bateaux d’une capacité de 7700 m3 d’une flotte de transport de CO 2 , qui devraient être livrés en 2024. « Mais on réfléchit déjà à des bateaux plus gros, ainsi qu’à la construction de barges pour transporter le CO 2 de sites industriels éloignés des côtes », explique l’expert de TotalEnergies.

