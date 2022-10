Le paradoxe du parc éolien en mer de Saint-Brieuc

« Le parc éolien de Saint-Brieuc n’est ni fait, ni à refaire », pour le secrétaire d’État à la mer, Hervé Berville. Pourtant, ce projet est à plus d’un titre exemplaire. Gagné en 2012 lors du premier appel d’offres d’éolien en mer de 2011 par l’espagnol Iberdrola via sa filiale Ailes Marines, ce projet visait au départ à installer 100 éoliennes de 5 MW au large de la baie de Saint-Brieuc (Cote-d’Armor), réputée pour sa pêche aux coquilles Saint-Jacques. Dès 2012, Ailes marines noue le dialogue avec les pêcheurs et signe une convention avec le comité des pêches local la même année. C’est donc en concertation avec les pêcheurs que, pour minimiser l’impact du parc, le nombre d’éoliennes est réduit à 62 de 8 MW espacées chacune de 1300 mètres au lieu de 1000 mètres.

Impact réduit sur la faune marine et la pêche

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]