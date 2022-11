[Climato-éthique] Le débat EPR2, une occasion unique de réconcilier nucléaire et renouvelables

«La décision n’est pas prise», assure la Commission nationale du débat public (CNDP). A la demande d'EDF et de RTE, elle a lancé le 27 octobre et pour une durée de quatre mois, un débat public national sur la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2, version optimisée de celui de Flamanville (Manche), dont une première paire pourrait être construite à Penly (Seine-Maritime). De fait, la relance d’un nouveau programme nucléaire civil en France doit faire l’objet d’une loi. La décision d’Emmanuel Macron, dévoilée lors de son discours de Belfort du 10 février 2022 relatif à la nouvelle stratégie énergétique de la France, ne suffit pas. Elle doit encore être validée dans une loi.

